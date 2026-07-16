Vlada donela odluku: Dodatno smanjena akciza na gorivo na ukupno 20 odsto

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim o dodatnom smanjenju akcize na gorivo koje je doneto na današnjoj sednici Vlade, za ukupno 20 odsto, saopšteno je iz kabineta premijera.

Ovo predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Kako se navodi u saopštenju, posebna pažnja posvećena je najnovijem izveštaju agencije „Fič“ o kreditnom rejtingu Republike Srbije, koji potvrđuje poverenje međunarodnih finansijskih institucija u odgovornu ekonomsku politiku Srbije i predstavlja dodatnu potvrdu stabilnosti javnih finansija. Razmatrani su