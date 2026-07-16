Vučić iz Ukrajine: Svima je jasan odnos Beograda prema Moskvi, nisam potpisao zajedničku deklaraciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ponovo nije potpisala zajedničku deklaraciju sa samita Jugoistočna Evropa – Ukrajina, dodajući da je svima jasan stav Beograda prema Moskvi.

Kada vidite tekst deklaracije biće vam jasno zašto jedini nisam potpisao, rekao je Vučić novinarima u Kijevu i napomenuo da je bilo onih koji su pokušali da Srbiji održe lekciju, navodeći da su oni usaglašeni 100 odsto. Vučić je zahvalio predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom na razumevanje za stavove Srbije, dodajući da se nada da će Zelenski posetiti Srbiju.