Vučić iz Ukrajine: Svima je jasan odnos Beograda prema Moskvi, nisam potpisao zajedničku deklaraciju

Danas pre 7 sati  |  Fonet
Vučić iz Ukrajine: Svima je jasan odnos Beograda prema Moskvi, nisam potpisao zajedničku deklaraciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ponovo nije potpisala zajedničku deklaraciju sa samita Jugoistočna Evropa – Ukrajina, dodajući da je svima jasan stav Beograda prema Moskvi.

Kada vidite tekst deklaracije biće vam jasno zašto jedini nisam potpisao, rekao je Vučić novinarima u Kijevu i napomenuo da je bilo onih koji su pokušali da Srbiji održe lekciju, navodeći da su oni usaglašeni 100 odsto. Vučić je zahvalio predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom na razumevanje za stavove Srbije, dodajući da se nada da će Zelenski posetiti Srbiju.
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