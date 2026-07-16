„Zapaljiva“ poruka iz Argentine: „Igramo protiv gusara i uzurpatora“

Danas pre 5 sati  |  M. L.
„Zapaljiva“ poruka iz Argentine: „Igramo protiv gusara i uzurpatora“

Bliži se meč polufinala Mundijala između Argentine i Engleske.

Ipak, ovaj duel osim sportskog ima i političku primesu. Zbog toga, potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel, poslala je vrlo zapaljivu poruku. – Igramo protiv gusara i uzurpatora. Nije ovo samo neka utakmica. Neću biti politički korektna, ni hladnog srca. Protiv Engleske je uvek nešto više od samog fudbala. Moramo zaustaviti agresore. Idemo, Argentina! Do poslednjeg daha borićemo se za ono što je naše – napisala je Viljaruel na društvenim mrežama. Mañana
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