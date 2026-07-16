AMSS pojačao dežurstva: Za mesec i po dana više od 32.000 poziva vozača

Dnevnik pre 4 sati
AMSS pojačao dežurstva: Za mesec i po dana više od 32.000 poziva vozača

Auto-moto savez Srbije pojačao je dežurstva ekipa za pomoć na putu tokom letnje turističke sezone, a od 1. juna do 15. jula Operativni centar AMSS primio je više od 32.000 poziva vozača i organizovao 4.358 intervencija u Srbiji i inostranstvu.

Govoreći na prezentaciji, generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije Milan Nikolić istakao je da su Operativni centar i mreža pomoći na putu vozačima dostupni 24 sata dnevno, 365 dana u godini. - Tokom letnje sezone dodatno smo pojačali dežurstva, imajući u vidu veći broj vozila na putevima, visoke temperature i probleme koji se u takvim uslovima češće javljaju, poput pregrevanja vozila, poteškoća sa akumulatorima, pneumaticima i klima-uređajima. Putem broja 1987
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