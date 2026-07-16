Brzom akcijom policije uhapšena dvojica napadača koji su palicama prebili dečaka (15) u Novom Sadu! Intenzivno se traga za ovom trojicom osumnjičenih!

Dnevnik pre 1 dan
Brzom akcijom policije uhapšena dvojica napadača koji su palicama prebili dečaka (15) u Novom Sadu! Intenzivno se traga za…

Policija u Novom Sadu uhapsila je dvojicu osumnjičenih zbog brutalnog napada na grupu maloletnika u parku kod Medicinske škole, u kojem je petnaestogodišnji dečak zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Za još trojicom osumnjičenih intenzivno se traga. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ognjena M. (2005) i Predraga J. (2004), kojima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se za teško telesno povređivanje maloletnog N. T. (2011), kao i za nanošenje lakih telesnih povreda N. K. (2012). Napad se dogodio u parku kod Medicinske škole Prema informacijama iz istrage, incident se dogodio 15. jula oko
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Radio 021 pre 1 dan
U Novom Sadu protest zbog prebijanja 15-godišnjaka u parku škole

U Novom Sadu protest zbog prebijanja 15-godišnjaka u parku škole

Slobodna Evropa pre 1 dan
Najnovije informacije o brutalnom prebijanju kod Medicinske škole: Dečak (15) nakon napada drvenim palicama, teško povređen…

Najnovije informacije o brutalnom prebijanju kod Medicinske škole: Dečak (15) nakon napada drvenim palicama, teško povređen, prebačen na intenzivnu negu.

Dnevnik pre 1 dan
"Svako dete zaslužuje da se oseća bezbedno": U Novom Sadu protest zbog prebijanja dečaka VIDEO

"Svako dete zaslužuje da se oseća bezbedno": U Novom Sadu protest zbog prebijanja dečaka VIDEO

Nova pre 2 sata
Grupa dečaka počela da beži, jedan pao, napadači ga izudarali palicama! Novi detalji prebijanja tinejdžera u Novom Sadu ispred…

Grupa dečaka počela da beži, jedan pao, napadači ga izudarali palicama! Novi detalji prebijanja tinejdžera u Novom Sadu ispred škole

Blic pre 2 sata
Drvenim palicama dečaku (15) razbili glavu, zverski ga tukli dok je ležao! Uhapšeni napadači na tinejdžera u Novom Sadu…

Drvenim palicama dečaku (15) razbili glavu, zverski ga tukli dok je ležao! Uhapšeni napadači na tinejdžera u Novom Sadu: Zadobio užasne povrede

Blic pre 3 sata
Sa povredama glave hitno prebačen na hirurgiju: Poznato stanje dečaka (15) koji je sinoć pretučen u Novom Sadu ispred škole…

Sa povredama glave hitno prebačen na hirurgiju: Poznato stanje dečaka (15) koji je sinoć pretučen u Novom Sadu ispred škole

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

Sunčano i tropski toplo, temperature do 36 stepeni

Sunčano i tropski toplo, temperature do 36 stepeni

RTV pre 1 sat
Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Radio 021 pre 1 dan
U Novom Sadu protest zbog prebijanja 15-godišnjaka u parku škole

U Novom Sadu protest zbog prebijanja 15-godišnjaka u parku škole

Slobodna Evropa pre 1 dan
Najnovije informacije o brutalnom prebijanju kod Medicinske škole: Dečak (15) nakon napada drvenim palicama, teško povređen…

Najnovije informacije o brutalnom prebijanju kod Medicinske škole: Dečak (15) nakon napada drvenim palicama, teško povređen, prebačen na intenzivnu negu.

Dnevnik pre 1 dan
Privode se kraju radovi u porti Donje crkve: Niče zeleni parking

Privode se kraju radovi u porti Donje crkve: Niče zeleni parking

Dnevnik pre 1 dan