Brzom akcijom policije uhapšena dvojica napadača koji su palicama prebili dečaka (15) u Novom Sadu! Intenzivno se traga za ovom trojicom osumnjičenih!

Policija u Novom Sadu uhapsila je dvojicu osumnjičenih zbog brutalnog napada na grupu maloletnika u parku kod Medicinske škole, u kojem je petnaestogodišnji dečak zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Za još trojicom osumnjičenih intenzivno se traga. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ognjena M. (2005) i Predraga J. (2004), kojima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se za teško telesno povređivanje maloletnog N. T. (2011), kao i za nanošenje lakih telesnih povreda N. K. (2012). Napad se dogodio u parku kod Medicinske škole Prema informacijama iz istrage, incident se dogodio 15. jula oko