Istorijske fotografije: Mesi pre 19 godina sa bebom Jamalom, a sada će wih dvojica boriti za titulu svetskog prvaka

Finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije neće biti samo borba za najprestižniji trofej u fudbalu.

Biće to i završetak neverovatne, gotovo filmske priče koja je počela pre tačno 19 godina. Društvene mreže su eksplodirale nakon što su ESPN i brojni svetski mediji ponovo podsetili na kultnu fotografiju iz 2007. godine. Na njoj se nalazi tada dvadesetogodišnji Lionel Mesi kako kupa četvoromesečnu bebu – Lamin Jamala, dečaka koji će godinama kasnije postati jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala. Ono što je tada izgledalo kao simpatičan trenutak, danas se smatra