Plate rastu, a kandidata nema: Poslodavci u Srbiji u potrazi za kvalifikovanim radnicima

Dnevnik pre 2 sata
Plate rastu, a kandidata nema: Poslodavci u Srbiji u potrazi za kvalifikovanim radnicima

Od početka godine na portalu „Infostud“ objavljeno je blizu 33.000 oglasa za zapošljavanje, što je tri odsto više nego u istom periodu prošle godine i pokazuje da kompanije ponovo intenzivnije traže nove radnike.

Najveća potražnja je u turizmu, ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini, proizvodnji, uslužnim delatnostima i zanatima. Prema podacima, objavljeno je skoro 2.500 oglasa u turizmu i ugostiteljstvu i više od 2.200 u građevinarstvu. – Građevinarstvo i ugostiteljstvo beleže rast od 15, odnosno 13 odsto. Sa druge strane, IT sektor nastavlja pad koji traje već tri do četiri godine. Ove godine broj oglasa u IT industriji manji je za čak 32 odsto, što je oko hiljadu
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