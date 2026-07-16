Saša Đorđević dobio srpsko pojačanje: Avramović stigao u Tursku

Srpski reprezentativac Aleksa Avramović novi je košarkaš Bahčešehira, saopštio je turski klub koji će ove sezone igrati u Evrokupu.

Avramović (31) je sa klubom koji sa klupe vodi Aleksandar Saša Đorđević potpisao ugovor za sezonu 2026/2027. Reprezentativac Srbije je prethodne sezone igrao za Dubai, u Evroligi je prosečno beležio 9,3 poena, tri asistencije i dva skoka, dok je u ABA ligi imao učinak 6,8 poena i 2,6 skokova. On je tokom karijere igrao još i za Partizan, Borac Čačak, OKK Beograd, Vareze, Unikahu, Estudijantes i CSKA iz Moskve. Avramović je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu