Vučić danas sa predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije: Potpisivanje važnog sporazuma o saradnji

Dnevnik pre 9 minuta
Vučić danas sa predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije: Potpisivanje važnog sporazuma o saradnji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027. Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.
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