Zakon o komasaciji donosi nove odredbe - Jasna zaštita prava vlasnika zemljišta

Ekapija pre 40 minuta
Zakon o komasaciji donosi nove odredbe - Jasna zaštita prava vlasnika zemljišta

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/Free-Photos) Oblast komasacije zemljišta u Srbiji uređivaće se posebnim zakonom a cilj je da se omogući brže sprovođenje postupaka, veća pravna sigurnost vlasnika zemljišta i bolja koordinacija svih nadležnih institucija, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije.

Održivo korišćenje resursa Ovo ministarstvo u Palati Srbija u Beogradu organizovalo je okrugli sto posvećen predstavljanju Nacrta zakona o komasaciji zemljišta. Prema rečima državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede Željka Radoševića komasacija zemljišta nije samo postupak ukrupnjavanja parcela, već i sveobuhvatan proces uređenja prostora sa ciljem stvaranja uslova za održivo korišćenje zemljišnih resursa, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, razvoj
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