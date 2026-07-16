Bela kuća: Vojska SAD nikad ne cilja civile i decu

Vojska Sjedinjenih Američkih Država nikad ne cilja civile, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, odgovarajući na pitanje novinara zašto američki predsednik Donald Tramp ponavlja tvrdnju da SAD ne stoje iza bombardovanja škole Minab u Iranu. "To je predsednikovo mišljenje, a istovremeno je rekao i da Ministarstvo odbrane istražuje to. Predsednik se tako oseća jer zna da naša vojska uvek deluje u najboljoj nameri i apsolutno nikada ne cilja civile i