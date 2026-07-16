Beriša: Važno sagledati kontekst izjave Paunović, Srbija posvećena miru i dijalogu

Euronews pre 30 minuta  |  Autor: Tanjug
Beriša: Važno sagledati kontekst izjave Paunović, Srbija posvećena miru i dijalogu

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša rekao je danas da izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović ne predstavlja zvaničnu politiku Srbije koja, kako je naveo, nedvosmisleno osuđuje svaki oblik progona i zalaže se za mir, dijalog i zaštitu ljudskih prava.

Beriša je ukazao da je važno sagledati kontekst ministarkine izjave imajući u vidu da je, kako je naveo, i sama bila žrtva etničkog čišćenja. ''Razumem da je njena izjava izazvala reakcije u javnosti, ali je važno imati u vidu okolnosti u kojima je izneta budući da je ministarka Paunović govorila iz perspektive ličnog iskustva, jer je i sama pretrpela posledice etničkog čišćenja. Njena izjava predstavlja izraz bolnog porodičnog iskustva, a ne stav koji odražava
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