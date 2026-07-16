Devojčica (7) u kritičnom stanju nakon smrti roditelja i šestomesečne sestre na Halkidikiju

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Rthess.gr
Devojčica (7) u kritičnom stanju nakon smrti roditelja i šestomesečne sestre na Halkidikiju

Sedmogodišnja devojčica iz Moldavije, koja je teško povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju, nalazi se u kritičnom stanju i trenutno je intubirana u bolnici "Ipokratio" u Solunu.

U ovoj nezapamćenoj tragediji život su izgubili njeni otac, majka i šestomesečna sestra. Devojčica je prvobitno, sa višestrukim povredama, vozilom Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar bolnice "Papageorgiu". Lekari su konstatovali teške povrede grudnog koša i prelom butne kosti, prenosi portal Rthess. Zbog težine stanja, nad devojčicom su hitno obavljene dve hirurške intervencije u kojima su učestvovali timovi dečjih hirurga i ortopeda. Nakon operacija, ona je
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