Devojčica (7) u kritičnom stanju nakon smrti roditelja i šestomesečne sestre na Halkidikiju

Sedmogodišnja devojčica iz Moldavije, koja je teško povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju, nalazi se u kritičnom stanju i trenutno je intubirana u bolnici "Ipokratio" u Solunu.

U ovoj nezapamćenoj tragediji život su izgubili njeni otac, majka i šestomesečna sestra. Devojčica je prvobitno, sa višestrukim povredama, vozilom Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar bolnice "Papageorgiu". Lekari su konstatovali teške povrede grudnog koša i prelom butne kosti, prenosi portal Rthess. Zbog težine stanja, nad devojčicom su hitno obavljene dve hirurške intervencije u kojima su učestvovali timovi dečjih hirurga i ortopeda. Nakon operacija, ona je