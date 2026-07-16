Gužve na pojedinim graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju 20 minuta na izlaz.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, dok na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača čekaju po dva sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).