Jako nevreme zahvatilo Prijepoljski kraj: Prvi snimci sa lica mesta (video)

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Jako nevreme zahvatilo Prijepoljski kraj: Prvi snimci sa lica mesta (video)

Jako nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i mestimično sitnim gradom pogodilo je danas područje opštine Prijepolje.

Najviše padavina zabeleženo je u naseljima Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde je za veoma kratko vreme pala velika količina kiše. Zbog intenziteta padavina, voda se zadržavala na kolovozima, otežavajući saobraćaj. Nevreme je pratila snažna grmljavina. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, stambenim ili drugim objektima.
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