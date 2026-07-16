U Leskovačku opštu bolnicu primljeno 14 osoba: Sumnja se na trovanje salmonelom

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
U Leskovačku opštu bolnicu primljeno 14 osoba: Sumnja se na trovanje salmonelom

U leskovačku Opštu bolnicu je tokom protekle noći i danas primljeno 14 osoba, zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor te ustanove Nbojša Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, petoro dece zbrinuto je na pedijatriji, dok je devet osoba hospitalizovano na infektologiji. Dimitrijević je rekao da su svi pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja. Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić Stanković rekla je za RTS da je salmonela je izolovana na uzorku jednog deteta, a da se za ostale još čekaju rezultati. U ambulanti Odeljenja infektologije pregledano je još desetak Leskovčana. Prema dosadašnjim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

Insajder pre 1 sat
Petnaest osoba primljeno u leskovačku Opštu bolnicu, sumnja se na trovanje salmonelom

Petnaest osoba primljeno u leskovačku Opštu bolnicu, sumnja se na trovanje salmonelom

RTS pre 1 sat
Trovanje salmonelom? 14 ljudi primljeno u bolnicu, među njima petoro dece

Trovanje salmonelom? 14 ljudi primljeno u bolnicu, među njima petoro dece

B92 pre 1 sat
Zbog trovanja salmonelom u Leskovcu hospitalizovano 15 dece, zatvoren lokal brze hrane

Zbog trovanja salmonelom u Leskovcu hospitalizovano 15 dece, zatvoren lokal brze hrane

Serbian News Media pre 2 sata
U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

RTV pre 2 sata
U Leskovcu hospitalizovano 15 dece zbog trovanja salmonelom u lokalnoj brzoj hrani

U Leskovcu hospitalizovano 15 dece zbog trovanja salmonelom u lokalnoj brzoj hrani

Vreme pre 3 sata
15 osoba se otrovalo salmonelom u Leskovcu? Svi primljeni u bolnicu sa istim simptomima, među njima i deca: Većina njih jela…

15 osoba se otrovalo salmonelom u Leskovcu? Svi primljeni u bolnicu sa istim simptomima, među njima i deca: Većina njih jela istu namirnicu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSLeskovacTanjugsalmonela

Regioni, najnovije vesti »

“Miholjski susreti sela” i u Vlasu

“Miholjski susreti sela” i u Vlasu

Jug press pre 17 minuta
Velika grana pala u dvorištu vrtića, nema povređenih

Velika grana pala u dvorištu vrtića, nema povređenih

Jugmedia pre 12 minuta
U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

Insajder pre 1 sat
Pod krošnjom pet vekova starog hrasta rađa se nova festivalska tradicija, Rural Eko Fest Zdravinje 24. i 25. jula

Pod krošnjom pet vekova starog hrasta rađa se nova festivalska tradicija, Rural Eko Fest Zdravinje 24. i 25. jula

Jugmedia pre 1 sat
U nedelju besplatni pregledi u Bolnici

U nedelju besplatni pregledi u Bolnici

Prokuplje press pre 1 sat