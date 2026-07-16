Vlada dodatno smanjila akcize na derivate nafte za ukupno 20 odsto

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Vlada dodatno smanjila akcize na derivate nafte za ukupno 20 odsto

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20 odsto.

Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije. Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je pre dva dana da će predložiti Vladi Srbije i ministru finansija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo, ne samo na 10 odsto, već na 20 odsto da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. ''Za 20 odsto
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