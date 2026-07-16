Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj na pojedinim graničnim prelazima

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Iz „Puteva Srbije“ navode da
Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj na pojedinim graničnim prelazima

Prema podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko 20 minuta.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, najduža zadržavanja zabeležena su na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni na izlazu čekaju oko tri sata. Na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača teretna vozila zadržavaju se oko dva sata. Na svim ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih čekanja za putnička i teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Takođe, bez zadržavanja odvija se i saobraćaj na naplatnim stanicama na auto-putevima. Vozače danas
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