FA presekao: Tuhel ostaje selektor Engleske uprkos debaklu protiv Argentine!

Hot sport pre 40 minuta
FA presekao: Tuhel ostaje selektor Engleske uprkos debaklu protiv Argentine!

Veruju i dalje u njega! Iako je Engleska ispustila vođstvo protiv Argentine i ostala bez plasmana u finale Svetskog prvenstva, u Fudbalskom savezu Engleske (FA) nema dileme – Tomas Tuhel ostaje na klupi gordog albiona.

Nemački stručnjak našao se na udaru javnosti zbog defanzivnih izmena u drugom poluvremenu polufinala, ali čelnici FA nemaju nameru da reaguju smenom. Prema pisanju britanskih medija, Tuhel i dalje uživa puno poverenje saveza i predvodiće reprezentaciju do Evropskog prvenstva 2028. godine. Posle bolne eliminacije, Tuhel je poručio da ne razmišlja o odlasku i da ostaje posvećen projektu koji traje do domaćeg EURO 2028. „Nastavljamo dalje po ugovoru sve do Evropskog
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