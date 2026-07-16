Narandžasti meteoalarm zbog tropskih vrućina u Srbiji

iKragujevac pre 1 sat
Narandžasti meteoalarm zbog tropskih vrućina u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasti meteoalarm za teritoriju cele Srbije zbog veoma visokih temperatura koje se očekuju u petak, 17. jula. Upozorenje ostaje na snazi i u subotu, 18. jula, za severne i zapadne delove zemlje, gde će maksimalna dnevna temperatura dostići najmanje 35 stepeni, dok se lokalno očekuje i do 37 stepeni Celzijusa.

Iz RHMZ-a navode da će, ukoliko bude potrebe, hitna meteorološka upozorenja biti objavljivana jedan do dva sata unapred. Zbog dugotrajnog sušnog perioda, isušenog zemljišta i izostanka padavina, uz visoke temperature i sunčano vreme, postoji povećan rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru. Nadležni upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu negativno uticati na zdravlje ljudi i životinja, posebno ako se toplotni talas nastavi i narednih dana.
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