Više delova Kragujevca danas bez vode zbog hitnih intervencija na vodovodnoj mreži

Zbog sanacije kvarova i radova na vodovodnoj mreži, danas, 16. jula 2026. godine, u više naselja i ulica u Kragujevcu doći će do privremenih prekida u vodosnabdevanju.

Bez vode će od 2.30 do 12.00 časova biti potrošači u Kopitarevoj ulici u naselju Vašarište, gde se obavlja popravka ulične vodovodne linije. U Kraljevačkog bataljona u Kozujevu isključenje je planirano od 8.00 do 12.00 časova, takođe zbog radova na uličnoj mreži. U periodu od 12.00 do 15.00 časova bez vode će biti deo Takovske ulice u Erdogliji zbog popravke ulične linije, dok će od 12.00 do 14.00 časova radovi na zatvaraču izazvati prekid vodosnabdevanja na uglu