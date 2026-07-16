Nova eskalacija sukoba SAD i Irana: Napadi i pretnje sa obe strane

Insajder pre 48 minuta  |  FoNet
Nova eskalacija sukoba SAD i Irana: Napadi i pretnje sa obe strane

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran razmenile su napade i protekle noći i rano jutros - eksplozije su, osim u Iranu, prijavljene i u nekoliko zemalja u Persijskom zalivu gde se nalaze američke vojne baze, a petog uzastopnog dana sukoba ponovljene su i pretnje obe strane o daljoj eskalaciji konflikta.

Tanjug AP U.S. Central Command Iranska revolcuionarna garda potvrdila je da je izvela napade na Bahrein, Jordan i Kuvajt, dok je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila da su njeni udari bili usmereni na iranske komandne centre, lokacije protivvazdušne odbrane i raketne i dronske kapacitete. "Američke snage su napale iranske komandne centre, lokacije protivvazdušne odbrane, raketne i dronove, kao i objekte za obalsko osmatranje kako bi dodatno umanjile sposobnost
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