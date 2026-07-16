Peskov: Kremlj ne vidi izglede za skori nastavak pregovora o Ukrajini

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Peskov: Kremlj ne vidi izglede za skori nastavak pregovora o Ukrajini

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da Kremlj za sada ne vidi naznake da bi pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini mogli uskoro da budu nastavljeni.

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja. Foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons "Za sada ne vidimo izglede za brz nastavak pregovaračkog procesa", rekao je Peskov i dodao da Rusija ostaje otvorena za dijalog, preneo je Sputnjik. Komentarišući promene u ukrajinskoj vladi, nakon imenovanja Sergeja Koreckog za novog premijera Ukrajine, Peskov je rekao da te kadrovske promene nemaju suštinski značaj za Moskvu. "Za nas te promene nisu od suštinskog značaja.
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