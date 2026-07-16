Predsednik Demokratskog saveza Kosova privremeno se povukao iz pregovore sa Samoopredeljenjem nakon inicijative za njegovu smenu

Insajder pre 41 minuta  |  Tanjug
Predsednik Demokratskog saveza Kosova privremeno se povukao iz pregovore sa Samoopredeljenjem nakon inicijative za njegovu…

Predsednik Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ljumir Abdidžiku izjavio je da se privremeno povlači iz pregovora o formiranju novih institucija u Prištini, posle inicijative dela članstva da bude smenjen sa mesta predsednika stranke nakon što je DSK ponovo osvojio treće mesto na izborima 7. juna.

Priština. Foto: Insajder/Stefan Goranović „Zbog ove inicijative, moram vas obavestiti da sam primoran da prekinem sve obaveze u vezi sa formiranjem institucija“, naveo je on u video-objavi na Fejsbuku. Prema njegovim rečima, u sadašnjim okolnostima ne bi bilo ozbiljno niti odgovorno pregovarati u ime DSK, jer je njegov mandat da vodi stranku doveden u pitanje unutar samog DSK. Abdidžiku je naveo da je, nakon inicijative za sazivanje vanredne skupštine stranke i
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