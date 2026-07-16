RHMZ izdao hitno upozorenje za Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, lokalno grad i jak vetar za Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug.

Ilustracija Unsplash/ reza shayestehpour "U naredna dva časa biće najaktivnije dve grmljavinske oblasti: prva koja će se sa područja Mali Zvornik - Krupanj - Osečina premeštati preko juga Mačvanskog i Kolubarskog ka Zlatiborskom okrugu i druga koja će se sa područja Sjenica - Raška premeštati ka Novom Pazaru i Tutinu dalje na jug", objavljeno je na sajtu RHMZ-a. Uz intenzivne pljukove lokalno se očekuju grad i jak vetar. Na području Osečine sa okolinom jaki