Teško povređen maloletnik u tuči u Novom Sadu

Izvor: RTV U parku pored Srednje medicinske škole u Novom Sadu sinoć je došlo do tuče, a tom prilikom jedan maloletnik je zadobio višestruke povrede.

Tuča sa dogodila u parku, u ulici Vojvode Knićanina, tokom koje je NN lice, 2011. godište, zadobilo višestruke kontuzione povrede i posekotine po telu, predominantno na glavi, rekao je dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, javlja RTV. Lekarska ekipa intervenisala po prvom prioritetu, a nakon inicijalnog zbrinjavanja, maloletnik je prevezen na odeljenje dečije hirurgije.