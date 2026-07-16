Argentincima preti drakonska kazna od strane FIFA! Plasirali se u finale Mundijala, ali mogu da nadrljaju: Jedan detalj je u centru pažnje!

Pobeda Argentine nad Engleskom u polufinalu Mundijala prerasla je u potpuni haos tokom slavlja.

Fudbaleri Argentine su, naime, na terenu razvili politički transparent sa natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Malvini su argentinski). Suverenitet nad Foklandskim ostrvima (u Argentini poznatim kao Malvini), koja su britanska prekomorska teritorija, i dalje je predmet oštrog spora između ove dve države. Oko pomenutog arhipelaga dve nacije su 1982. godine vodile i rat, u kojem je život izgubilo 255 britanskih i 649 argentinskih vojnika. Sukob se završio pobedom