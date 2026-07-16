Grad Save Šumanovića čuva svoj neponovljivi šarm: Šid između starih sremskih dvorišta, umetnosti i nove arhitekture koja ne ruši njegov identitet

Kurir pre 17 minuta  |  Grenef/B92
Grad Save Šumanovića čuva svoj neponovljivi šarm: Šid između starih sremskih dvorišta, umetnosti i nove arhitekture koja ne…

Duž mirnih ulica Šida, pored monumentalnih crkava, porodičnih kuća i dubokih sremskih dvorišta, arhitektura i danas čuva prepoznatljiv ritam malog vojvođanskog grada.

Ovde nema potrebe za spektakularnim građevinama i naglim rezovima. Promene dolaze postepeno, kroz nove materijale, savremenije oblike i drugačije potrebe stanovnika, ali uz nastojanje da grad ne izgubi identitet koji se stvarao generacijama. Arhitekta Milenko Krtinić, osnivač biroa M2MK sistem, Šid ne posmatra samo kao prostor u kojem radi, već i kao grad u kojem živi i svakodnevno oseća njegove navike, potrebe i ritam. Prema njegovim rečima, Šid danas živi između
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Grad Save Šumanovića čuva svoj neponovljivi šarm: Šid između starih sremskih dvorišta, umetnosti i nove arhitekture koja ne…

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