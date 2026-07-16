Kladionice otpisale Vošu pred gostovanje Ferencvarošu! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Fudbaleri Vojvodine večeras od 20.45 gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalu Arena sport Premium 1. Podsetimo, Vojvodina je u prvoj utakmici koja je odigrana u Novom Sadu izgubila od Ferencvaroša rezultatom 2:1. Kladionice su ulogu favorita prepustile domaćoj ekipi, te je kvota na pobedu Ferencvaroša 1.50, dok se trijumf Vojvodine plaća koeficijentom 6.20.