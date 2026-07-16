Ko će prvi dobiti novac u okviru državne pomoći: Otkriveni novi detalji o dinamici isplate, evo koja grupa građana je prioritet
Kurir pre 10 sati
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima Vlade i sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim danas razgovarao o stanju javnih finansija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima Vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Razgovarano je o odluci donetoj na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije o dodatnom smanjenju