Kurir saznaje! Uhapšeni napadači na dečaka (15) u Novom Sadu - Sapleo se kada je pokušao da im pobegne, oni ga brutalno pretukli i polomili mu lobanju

Kurir pre 39 minuta
Kurir saznaje! Uhapšeni napadači na dečaka (15) u Novom Sadu - Sapleo se kada je pokušao da im pobegne, oni ga brutalno…

Dvojica napadača na dečaka u Novom Sadu su uhapšena i određeno im je zadržavanje do 48 sati, saznaje Kurir.

Brutalan napad dogodio se u noći između srede i četvrtka oko 1 sat posle ponoći, kada je grupa od desetak momaka, koji su bili maskirani i sa drvenim palicama napala drugu u parku kod srednje Medicinske škole u Novom Sadu. - Tokom bežanja, maloletni dečak (15) se sapleo i pao, što su napadači iskoristili i počeli da ga tuku. Njih nekoliko udaralo ga je drvenim palicama po glavi i telu. Povređeni tinejdžer smešten je Klinički centar Vojvodine, gde su mu konstatovane
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