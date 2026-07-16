Lebane sprema spektakl za gurmane: Šesti "Paradajz fest" u znaku domaćih ukusa, takmičenja i dobre muzike - evo šta vas sve čeka

Lebane će od 17. do 19. jula biti domaćin šestog " Paradajz festa", na kojem će posetioci moći da probaju jela pre kupovine i upoznaju lokalne proizvođače.

U ovoj varošici na jugu Srbije proizvede se 25.000 tona paradajza godišnje, pa će upravo iz tog razloga, manifestacija posvećena ovoj povrtarskoj kulturi biti održana po šesti put.- 25.000 tona paradajza nije samo brojka, već ponos Lebana. A sve to kreće od vrednih ruku ljudi iz našeg kraja. Zato je "Paradajz fest" više od manifestacije. To je priča o tradiciji, ukusu i ponosu - poručuju organizatori ove manifestacije. Pod sloganom "Dođi, vidi, probaj, doživi...",