Lebane sprema spektakl za gurmane: Šesti "Paradajz fest" u znaku domaćih ukusa, takmičenja i dobre muzike - evo šta vas sve čeka

Kurir pre 48 minuta  |  eKapija
Lebane sprema spektakl za gurmane: Šesti "Paradajz fest" u znaku domaćih ukusa, takmičenja i dobre muzike - evo šta vas sve…

Lebane će od 17. do 19. jula biti domaćin šestog " Paradajz festa", na kojem će posetioci moći da probaju jela pre kupovine i upoznaju lokalne proizvođače.

U ovoj varošici na jugu Srbije proizvede se 25.000 tona paradajza godišnje, pa će upravo iz tog razloga, manifestacija posvećena ovoj povrtarskoj kulturi biti održana po šesti put.- 25.000 tona paradajza nije samo brojka, već ponos Lebana. A sve to kreće od vrednih ruku ljudi iz našeg kraja. Zato je "Paradajz fest" više od manifestacije. To je priča o tradiciji, ukusu i ponosu - poručuju organizatori ove manifestacije. Pod sloganom "Dođi, vidi, probaj, doživi...",
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Lebane sprema spektakl za gurmane: Šesti "Paradajz fest" u znaku domaćih ukusa, takmičenja i dobre muzike - evo šta vas sve…

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