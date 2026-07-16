Mogu li novosađani da šokiraju ferencvaroš u revanšu? Voša večeras gostuje u Mađarskoj, evo gde možete da gledate utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Mogu li novosađani da šokiraju ferencvaroš u revanšu? Voša večeras gostuje u Mađarskoj, evo gde možete da gledate utakmicu!…
Fudbaleri Vojvodine večeras od 20.45 gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalu Arena sport Premium 1. Podsetimo, Vojvodina je u prvoj utakmici koja je odigrana u Novom Sadu izgubila od Ferencvaroša rezultatom 2:1.
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