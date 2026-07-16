Nova investicija u Kruševcu! Objavljen tender za obnovu Jakšićeve ulice, procenjena vrednost radova preko 35 miliona dinara

Grad Kruševac raspisao je tender za rekonstrukciju Jakšićeve ulice, a procenjena vrednost radova iznosi nešto više od 35 miliona dinara.

Jakšićeva ulica u Kruševcu uskoro bi trebalo da dobije novi izgled, pošto je raspisan tender za radove vredne više od 35 miliona dinara., celokupni radovi izvodiće se iz gradskog budžeta Gradska uprava Kruševca raspisala je javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji ove ulice, čija je procenjena vrednost 35.002.714 dinara. Kako se navodi u dokumentaciji, rok važenja ponude je minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a u slučaju isteka roka Naručilac