"Od danas je mrtav za mene!" Haos posle susreta na sahrani Andrije Bajića, Atina Ferari udarila na Hasana Dudića: Kad sam krenula da se rukujem s njim, on je...

Kurir pre 3 sata
"Od danas je mrtav za mene!" Haos posle susreta na sahrani Andrije Bajića, Atina Ferari udarila na Hasana Dudića: Kad sam…

Pevač Hasan Dudić odbio je da pruži ruku koleginici Atini Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona iznela svoje viđenje događaja i uputila mu oštre reči. - Došli smo na sahranu i ušli da damo cveće.

Kako je pop još držao opelo, bilo mi je neprijatno da ulazimo pa smo se ja i kolega povukli u hlad. Primetili smo Hasana Dudića i stali da se pozdravimo sa njim. Kolega mu je pružio ruku, koju je on onako kiselo i preko volje prihvatio. Kada sam je krenula da se rukujem sa njim, jer takav je red, on je odgovorio da nema potrebe za tim! Odbio je da mi pruži rku! I da ga ne poznajem valjda je osnovna kultura da se sa nekim pozdraviš, a da ne govorimo što ga znam iz
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