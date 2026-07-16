Pretučen u Novom Sadu, u parku kod Medicinske škole: Hitna odmah došla po dečaka (15) s povredama po glavi i posekotinama po telu

U Novom Sadu, u parku kod Medicinske škole, u ulici Vojvode Knićanina, lekarska ekipa novosadske Hitne pomoći intervenisala je po prvom prioritetu posle tuče koja se dogodila na tom mestu.

Dečak (15) je zadobio visestruke kontuzione povrede i posekotine po telu, najviše po glavi. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na dečju hirurgiju, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj. Kurir.rs 15.07.2026./ 23:17h NS, Vojvode Knicanina -park kod medicinske skole TUCA Lekarska ekipa intervenisala po 1.prioritetu. N.N.musko lice, 2011.godiste, zadobio visestruke kontuzione povrede i sekotine po telu, predominantno na glavi. Nakon