Selektor Argentine Lionel Skaloni: Ova ekipa je posebna, pokušaćemo da osvojimo titulu

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni rekao je da je njegova ekipa posebna i da će dati sve od sebe da odbrani titulu svetskog šampiona, nakon plasmana u finale i pobede protiv Engleske. "Nemam reči, zaista nemam reči.

Ovo je ogromna radost za našu zemlju i naš narod. Pre neki dan sam rekao da ova grupa nikada ne prestaje da me iznenađuje. I iskreno kažem, pokušaćemo da osvojimo titulu, ostavićemo srce na terenu, ali posle ovoga je veoma teško ljudima objasniti šta ovi igrači pokazuju. To je neverovatno", rekao je Skaloni, preneli su britanski mediji. Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle