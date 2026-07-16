"Signal je jasan, nastavljamo da podržavamo Ukrajinu": EU produžila privremenu zaštitu za ukrajinske izbeglice do marta 2028.

Kurir pre 22 minuta
"Signal je jasan, nastavljamo da podržavamo Ukrajinu": EU produžila privremenu zaštitu za ukrajinske izbeglice do marta 2028.…

Države članice Evropske unije (EU) dogovorile su se da produže program privremene zaštite dodeljen ljudima koji su pobegli od rata u Ukrajini za još godinu dana, do 4. marta 2028. godine, kako bi im ponudile veću stabilnost i predvidljivost.

Takođe je odlučeno da će, samo za nove podnosioce zahteva, ova zaštita sada biti uslovljena ispunjavanjem njihovih vojnih obaveza u Ukrajini. Oni koji već koriste ovu šemu neće biti pogođeni tim novim pravilom. Novi podnosioci zahteva će morati da dokažu da su legalno napustili Ukrajinu ili da dostave dokument, bilo papirno ili elektronski, kojim potvrđuju da su izuzeti od vojnih obaveza ili su te obaveze ispunilie. "Signal je jasan. Nastavljamo da podržavamo
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"Signal je jasan, nastavljamo da podržavamo Ukrajinu": EU produžila privremenu zaštitu za ukrajinske izbeglice do marta 2028.…

"Signal je jasan, nastavljamo da podržavamo Ukrajinu": EU produžila privremenu zaštitu za ukrajinske izbeglice do marta 2028.

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