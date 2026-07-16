Skandalozna provokacija pred veliko finale! Englez poručio Argentincima: "Neka ih Španija pregazi kao mi njih u Foklandskom ratu!"

Deo fudbalera pobedničkog tima istakao je političku poruku posle utakmice - "Las Malvinas son Argentinas".

U prevodu Foklandska Ostrva (kako nose zvaničan naziv) su Argentina. Britanski novinar Pirs Morgan oštro je reagovao na provokaciju Argentinaca nakon meča sa Engleskom u polufinalu Mundijala. "Nekulturni idioti. Nadam se da će ih Španija zgaziti u finalu, baš kao što smo mi njih u Foklandskom ratu", poručio im je Morgan, očito ljut zbog takve proslave Južnoamerikanaca. Morgan nije jedini koji je zamerio Južnoamerikancima. Tokom gostovanja u emisiji "BBC doručak"