Skandalozna provokacija pred veliko finale! Englez poručio Argentincima: "Neka ih Španija pregazi kao mi njih u Foklandskom ratu!"

Kurir pre 8 sati
Skandalozna provokacija pred veliko finale! Englez poručio Argentincima: "Neka ih Španija pregazi kao mi njih u Foklandskom…

Deo fudbalera pobedničkog tima istakao je političku poruku posle utakmice - "Las Malvinas son Argentinas".

U prevodu Foklandska Ostrva (kako nose zvaničan naziv) su Argentina. Britanski novinar Pirs Morgan oštro je reagovao na provokaciju Argentinaca nakon meča sa Engleskom u polufinalu Mundijala. "Nekulturni idioti. Nadam se da će ih Španija zgaziti u finalu, baš kao što smo mi njih u Foklandskom ratu", poručio im je Morgan, očito ljut zbog takve proslave Južnoamerikanaca. Morgan nije jedini koji je zamerio Južnoamerikancima. Tokom gostovanja u emisiji "BBC doručak"
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