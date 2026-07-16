Subotica dobija novu turističku atrakciju: Kod Palića stiže novo mesto za odmor, kampovanje i uživanje u prirodi

Turistička ponuda Subotice i Palića biće obogaćena novim kompleksom auto-kampa u naselju Hajdukovo, za koji je Turistička organizacija grada Subotice dobila građevinsku dozvolu.

Vrednost investicije procenjena je na 148,09 miliona dinara sa PDV-om. Prema izdatoj građevinskoj dozvoli, na katastarskoj parceli 1573/20 KO Palić, površine 6.167 m2, biće izgrađen kompleks koji će obuhvatiti četiri objekta – sanitarni čvor, upravnu zgradu, portirnicu i restoran. Sanitarni objekat biće površine oko 130 metara kvadratnih bruto, upravna zgrada oko 120 metara kvadratnih bruto, dok će restoran imati oko 129,6 metara kvadratnih bruto površine.