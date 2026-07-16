Zemun danas čak 13 sati bez vode! Oglasili se iz Vodovoda i saopštili spisak adresa koje će biti pogođene isključenjima, upućen apel građanima

Kurir pre 3 sata
Zemun danas čak 13 sati bez vode! Oglasili se iz Vodovoda i saopštili spisak adresa koje će biti pogođene isključenjima…

Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi Zemuna danas će ostati bez vode.

Kako je saopštilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", do prekida u snabdevanju doći će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na teritoriji opštine Zemun. Vode danas neće biti od 9 do 22 časa, a isključenje će obuhvatiti sledeće ulice: Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne. Kurir.rs
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Više delova Kragujevca danas bez vode zbog hitnih intervencija na vodovodnoj mreži

Više delova Kragujevca danas bez vode zbog hitnih intervencija na vodovodnoj mreži

iKragujevac pre 56 minuta
Planirana isključenja struje u Kragujevcu danas: Bez električne energije Donje Komarice i dve gradske ulice

Planirana isključenja struje u Kragujevcu danas: Bez električne energije Donje Komarice i dve gradske ulice

iKragujevac pre 1 sat
Planirana isključenja u 6 opština: Evo tačnih adresa gde danas neće biti struje

Planirana isključenja u 6 opština: Evo tačnih adresa gde danas neće biti struje

Blic pre 2 sata
U delu Zemuna bez vode danas sve do 22 sata, imate još malo vremena da napravite zalihe

U delu Zemuna bez vode danas sve do 22 sata, imate još malo vremena da napravite zalihe

Blic pre 2 sata
Ovaj deo Beograda danas skoro ceo dan bez vode: Ovo je spisak ulica

Ovaj deo Beograda danas skoro ceo dan bez vode: Ovo je spisak ulica

Blic pre 8 sati
Deo potrošača u ove beogradske opštine danas bez vode

Deo potrošača u ove beogradske opštine danas bez vode

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemunbeogradvodabez vode

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Bez saobraćajnih udesa tokom noći u Beogradu

Hitna pomoć: Bez saobraćajnih udesa tokom noći u Beogradu

Beta pre 41 minuta
Hitna pomoć: Bez saobraćajnih udesa tokom noći u Beogradu

Hitna pomoć: Bez saobraćajnih udesa tokom noći u Beogradu

Serbian News Media pre 41 minuta
Hitna pomoć prošle noći 25 puta intervenisala na javnim mestima

Hitna pomoć prošle noći 25 puta intervenisala na javnim mestima

Nova pre 1 sat
Više delova Kragujevca danas bez vode zbog hitnih intervencija na vodovodnoj mreži

Više delova Kragujevca danas bez vode zbog hitnih intervencija na vodovodnoj mreži

iKragujevac pre 56 minuta
Mirna noć u Beogradu: Bez ijedne saobraćajke

Mirna noć u Beogradu: Bez ijedne saobraćajke

Kurir pre 6 minuta