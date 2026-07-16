Zemun danas čak 13 sati bez vode! Oglasili se iz Vodovoda i saopštili spisak adresa koje će biti pogođene isključenjima, upućen apel građanima

Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi Zemuna danas će ostati bez vode.

Kako je saopštilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", do prekida u snabdevanju doći će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na teritoriji opštine Zemun. Vode danas neće biti od 9 do 22 časa, a isključenje će obuhvatiti sledeće ulice: Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne. Kurir.rs