Novi Sad večeras izlazi na ulice zbog brutalnog prebijanja dečaka (15)

Zborovi Novog Sada pozvali su na protest povodom prebijanja dečaka kod Medicinske škole.

Na isti skup je pozvao i Forum roditelja Novog Sada. “Svako dete zaslužuje da se oseća bezbedno”, naveo je Forum roditelja osnovnih škola Novog Sada. “Parkovi i školska dvorišta moraju biti mesta bezbrižnosti, a ne mesta gde se strahuje za život”, poručili su Zborovi Novog Sada u pozivu na skup. Okupljanje je u 19.30 časova u parku kod Medicinske škole, u ulici Vojvode Knićanina. Podsećamo, dečak (15) sinoć je pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobivši teške