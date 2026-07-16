Novi Sad večeras izlazi na ulice zbog brutalnog prebijanja dečaka (15)

Luftika pre 1 sat
Novi Sad večeras izlazi na ulice zbog brutalnog prebijanja dečaka (15)

Zborovi Novog Sada pozvali su na protest povodom prebijanja dečaka kod Medicinske škole.

Na isti skup je pozvao i Forum roditelja Novog Sada. “Svako dete zaslužuje da se oseća bezbedno”, naveo je Forum roditelja osnovnih škola Novog Sada. “Parkovi i školska dvorišta moraju biti mesta bezbrižnosti, a ne mesta gde se strahuje za život”, poručili su Zborovi Novog Sada u pozivu na skup. Okupljanje je u 19.30 časova u parku kod Medicinske škole, u ulici Vojvode Knićanina. Podsećamo, dečak (15) sinoć je pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobivši teške
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