Gradonačelnik Niša obišao povređene Nišlije u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović obišao je povređene Nišlije u Crnoj Gori, koji su doživeli tešku saobraćajnu nesreću prošle nedelje na putu Kotor-Nikšić.

U nesreći je povređeno 16 srpskih državljana, među kojima je i desetogodišnji dečak, koji je zadobio povrede glave i grudnog koša, a nakon reanimacije prebačen je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, dok su ostali povređeni zbrinuti u Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu. U ovoj tragediji život je izgubila Jovana Stanković (21) iz sela Vrtište kod Niša. -Obišao sam naše sugrađane povređene u teškoj saobraćajnoj