Britanac objavom razbesneo milione zbog objave o Mesiju: Vređao Novakovu majku, veličao Ronalda, pa se obrukao

Pris Morgan je jedan od najpoznatijih britanskih novinara i čovek koji je poznat kao zagriženi fan Kristijana Ronalda.

Radio je nekoliko intervjua sa Portugalcem, veličao ga i uvek ga stavljao ispred Lionela Mesija. Pratio je i meč Engleske i Argentine na Svetskom prvenstvu i gledao kako tim Tomasa Tuhela gubi prednost i meč, pa se onda i sam obrukao. Dok je meč trajao, tačnije tokom prvog poluvremena, Morgan je napisao objavu na društvenim mrežama koja je izazvala bes miliona ljudi. Hteo je da se napravi pametan i da "pecne" legendarnog argentinskog fudbalera. "Da li Mesi igra?",