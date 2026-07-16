Evo kada se igra finale Svetskog prvenstva: Argentina i Španija boriće se za trofej u vrlo čudnom terminu

Mondo pre 4 sati  |  Nikola Lalović
Evo kada se igra finale Svetskog prvenstva: Argentina i Španija boriće se za trofej u vrlo čudnom terminu

Gledali smo dva spektakularna polufinala i sada znamo ko će se boriti za titulu šampiona sveta u fudbalu.

To je sa jedne strane Argentina sa Lionelom Mesijem, a sa druge strane tim Španije gde je lider Rodri. Ipak, neće to biti jedini meč Mundijala koji ćemo gledati. Prvo će poraženi iz polufinala morati da igraju za treće mesto, što je utakmica koju na Svetskim prvenstvima redovno dobijaju selekcije koje su više motivisane. Videćemo ko će to biti - Engleska koja je pala u poslednjim minutima meča sa Argentinom posle preokreta ili Francuska koju je Španija pregazila
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