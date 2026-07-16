Mesi, Maradona i čuveni engleski moral: Ko o čemu, Englez o poštenju, pa nemojte makar mi da padamo na to

"Engleska je pobedila Nemačku u finalu golom kod kojeg lopta nije prešla gol-liniju.

Ne mislim da iko ovde ima pravo da me osuđuje", rekao je 2010. kao selektor Argentine Dijego Armando Maradona engleskim novinarima koji su se pojavili da opet plaču i morališu nad njegovom "Božjom rukom." Sada smo videli magiju drugog najvećeg Argentinca ikada, Lionela Mesija, pošto je ta zemlja toliko fudbalski velika da ih ima dvojicu. Ponovo je Argentina sa njim, na pragu 40. rođendana, napravila čudo i preokrenula meč Svetskog prvenstva u poslednjih desetak