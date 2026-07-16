Mesijeva magija iz najboljeg ugla: Pogledajte kako je genije prevario Engleze

Legendarni Lionel Mesi (39), iako je jedan od najstarijih igrača na turniru, igrom koju pokazuje na terenu to ne može da potvrdi.

Kao u najboljim danima, ovaj Argentinac doneo je reprezentaciji pobedu nad Engleskom u polufinalu Svetskog prvenstva. Možda nije postigao nijedan gol, ali da nije bilo njegovih asistencija u 85. i potom u 92. minutu, aktuelni svetski šampion ne bi slavio u ovom susretu. I ne zna se koji gol je bio lepši i koja asistencija bolja. Obe su bile upućene u najboljem mogućem trenutku, pa je upravo u tome i veličina Lionela Mesija. Možda bi upravo ono dodavanje za pobedu