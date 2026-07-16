"Neka ih dovode, ali jednog dana kad ja odem": Tanjga objasnio šta neće dozvoliti u Vojvodini

Mondo pre 24 sata  |  Milutin Vujičić
"Neka ih dovode, ali jednog dana kad ja odem": Tanjga objasnio šta neće dozvoliti u Vojvodini

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga ocenio je da su brojne greške njegovih igrača uticale na težak poraz u Budimpešti (0:3), a sve je krenulo od novog kiksa štopera Kornela Siča.

U prvom meču ga je "okrenuo" Bamidele, a u drugom je u 8. minutu dobio crveni karton i od tada su kola krenula nizbrdo po "staru damu". Do kraja susreta Tanjga nije uvodio drugog štopera, jedino je svog sina Sinišu Tanjgu imao kao opciju, tako da se postavlja pitanje zašto Vojvodina nije dovela nekog iskusnijeg igrača za rotaciju u Evropi? Posebno jer sledi dvomeč sa Ajaksom. "Ne mislim da je garancija samo iskustvo. I Kornel Sič je iskusan, pa je napravio dve
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