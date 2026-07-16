"Skloni se kad ti kažem!": Mala Cana tražila nečuveno na sahrani Andrije Bajića, ćerke ostale u šoku

Čuveni pevač Andrija Bajić preminuo je 7. jula u 89. godini, od posledica moždanog udara, a danas je ispraćen na večni počinak.

Pevač će počivati na Novom groblju, pored Milana Milutinovića, bivšeg predsednika Srbije, reditelja Zdravka Šotre i političara Olivera Jovanovića. Nažalost, sama sahrana nije prošla bez problema, pre svega zbog sukoba udovice Svetlane Bajić - Male Cane sa ćerkama pokojnog pevača. U kapeli pevačica nije želela da stoji kraj porodice, već su odvojeno primali saučešća, a ona je insistirala i da budu dve panaije, odnosno, dva žita što je Era Ojdanić kasnije oštro