"Skloni se kad ti kažem!": Mala Cana tražila nečuveno na sahrani Andrije Bajića, ćerke ostale u šoku

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Sitarica
"Skloni se kad ti kažem!": Mala Cana tražila nečuveno na sahrani Andrije Bajića, ćerke ostale u šoku

Čuveni pevač Andrija Bajić preminuo je 7. jula u 89. godini, od posledica moždanog udara, a danas je ispraćen na večni počinak.

Pevač će počivati na Novom groblju, pored Milana Milutinovića, bivšeg predsednika Srbije, reditelja Zdravka Šotre i političara Olivera Jovanovića. Nažalost, sama sahrana nije prošla bez problema, pre svega zbog sukoba udovice Svetlane Bajić - Male Cane sa ćerkama pokojnog pevača. U kapeli pevačica nije želela da stoji kraj porodice, već su odvojeno primali saučešća, a ona je insistirala i da budu dve panaije, odnosno, dva žita što je Era Ojdanić kasnije oštro
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