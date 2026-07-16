Sreli se na sahrani Andrije Bajića, zamalo izbio haos: Atina Ferari zapenila zbog folkera, pružila mu ruku, on je ponizio

Pevač narodne muzike Andrija Bajić, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana, ali umesto o karijeri i nasleđu koje je ostavio, piše se o skandalima koji su se odigrali na njegovom ispraćaju na večni počinak.

Njegova supruga Mala Cana je viknula na jednu ženu kada je kreula tužna povorka, pre toga je tražila da se iznese drugo žito, jer nije želela da ima kontakt s Bajićevim ćekama, a potom se Era Ojdanić brecnuo na koleginicu koja ga je prekinula u davanju izjava. Taman kada smo pomislili da više nema skandala, oglasila se Atina Ferari i besno ispričala šta joj se desilo na groblju kada je ugledala Hasana Dudića. - Došli smo na sahranu i ušli da damo cveće. Kako je pop